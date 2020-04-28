Президент подготовил "большое выступление" по коронавирусу

Обращение Владимира Путина состоится в 15:00 мск.

В Кремле сообщили о том, что президент России Владимир Путин подготовил "большое выступление" по коронавирусу, которое состоится перед началом совещания главы государства с членами правительства и губернаторами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал раскрывать подробности предстоящего обращения Владимира Путина, предложив дождаться выступления, начало которого запланировано на 15:00 мск, пишет РИА Новости.