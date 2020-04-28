В чипсах на российских прилавках обнаружили мышьяк и кадмий

В некоторых марках чипсов допустимое количество кадмия превышено в 10 раз, а мышьяка - в 17,4 раза.

Согласно данным специалистов Роскачества, полученным после проведенной проверки, в картофельных и свекольных чипсах обнаружены мышьяк и кадмий в количестве превышающем допустимую норму их содержания. Так, кадмий был обнаружен в картофельных чипсах таких марок, как Pomsticks, Lorenz, «Московский картофель», Kracks, а в продукции Pomsticks количество обнаруженного кадмия превышало допустимые значения в 10 раз.

И кадмий, и мышьяк обнаружили в свекольных чипсах марки «Здоровед», в которых превышение допустимого уровня по кадмию составляло до 6 раз, а мышьяка — в 17,4 раза, пишет РБК.