Россияне стали покупать меньше антисептиков

Продажи антисетпиков и санитайзеров для рук сократились на 62% и 58% соответственно.

Согласно данным компании «Такском», россияне сократили покупки антисептических средств. Так, за период с 30 марта по 5 апреля продажи анитсептиков упали на 62%, если сравнить показатель с первой неделей марта. Также, по сравнению с началом марта, резко упали продажи санитайзеров для рук. Спрос на них сократился на 58%. При этом, согласно данным экспертов, продажи санитайзеров и антисептиков в апреле текущего года увеличились в четыре раза по сравнению с апрелем прошлого года, пишет RT.