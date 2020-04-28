Коронавирус может поражать мозг и центральную нервную систему человека

Отсутствие обоняния при коронавирусе может указать на поражение центральной нервной системы человека.

Согласно новой версии временных методических рекомендаций Минздрава, коронавирусная инфекция может поражать мозг и центральную нервную систему человека. К таким выводам пришли эксперты проанализировав данные заболевших пациентов. Причем на поражение нервной системы может указывать такой симптом COVID-19, как проблемы с обонянием, когда человек перестает различать запахи. Это может свидетельствовать также и об отеке слизистой носоглотки. Тем не менее специалисты указывают, что влияние коронавируса на человека еще полностью не изучено, и требуются дополнительные исследования для точного подтверждения происходящих изменений, пишет РБК.