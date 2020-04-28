Минздрав расширил список препаратов для лечения COVID-19

Минздрав добавил некоторые препараты, комбинации которых можно использовать при лечении пациентов с коронавирусом.

В разработанные Минздравом временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции внесены изменения. Так, добавлены некоторые препараты, комбинации которых можно использовать для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Это такие препараты, как хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир + ритонавир, азитромицин, интерфероны. А такие препараты, как умифеновир, ремдесивир и фавипиравир, согласно новым данным, внесенным в рекомендации, находятся на стадии клинических испытаний, пишет RT.