Доктор Мясников предрек более страшную болезнь, чем COVID-19

Смертность от новых эпидемий может достигать 30-35%.

Во время своего выступления в программы "Спасибо, доктор" на YouTube-канале "Соловьев LIVE", доктор Александр Мясников заявил, что мир ждет еще более страшные эпидемии, чем пандемия коронавируса. По его словам эпидемии обязательно будут и намного более страшные, смертность при которых будет достигать 30-35%, пишет РИА Новости.