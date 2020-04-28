Доктор Мясников предрек более страшную болезнь, чем COVID-19
28.04.2020 14:16
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Смертность от новых эпидемий может достигать 30-35%.
Во время своего выступления в программы "Спасибо, доктор" на YouTube-канале "Соловьев LIVE", доктор Александр Мясников заявил, что мир ждет еще более страшные эпидемии, чем пандемия коронавируса. По его словам эпидемии обязательно будут и намного более страшные, смертность при которых будет достигать 30-35%, пишет РИА Новости.
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