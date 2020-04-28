Москва готовится к смягчению режима самоизоляции

Тем не менее официальной даты начала постепенного снятия ограничений пока нет.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов анонсировал начало смягчения режима самоизоляции в Москве. По его словам, в настоящее врем правительство столицы прорабатывает план постепенного смягчения ограничений. Однако, точной даты начала ввода этого плана в действие пока нет. Ефимов заявил, что на этой неделе с Роспотребнадзором будет окончательно согласованы правила и требования, которым должны будут следовать все компании и граждане. После чего, можно будет приступить к постепенному снятию ограничений, пишут Известия.