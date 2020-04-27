Президент выступит с новым обращением по коронавирусу

Выступление главы государства состоится на этой неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на этой неделе можно ожидать нового обращения президента страны Владимира Путина к гражданам по коронавирусу. Как сообщил Песков, предположительно, Владимир Путин расскажет о перспективах развития ситуации с эпидемией коронавируса в России и даст оценку сложившемуся в стране положению, пишет РИА Новости.