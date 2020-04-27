Президент выступит с новым обращением по коронавирусу
27.04.2020 08:48
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Выступление главы государства состоится на этой неделе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на этой неделе можно ожидать нового обращения президента страны Владимира Путина к гражданам по коронавирусу. Как сообщил Песков, предположительно, Владимир Путин расскажет о перспективах развития ситуации с эпидемией коронавируса в России и даст оценку сложившемуся в стране положению, пишет РИА Новости.
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