В России за сутки выявлено 6411 случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в столице обнаружено 3075 инфицированных коронавирусной инфекцией.

Российские медики за минувшие сутки обнаружили 6411 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом общее количество зараженных в России увеличилось до 93558 человек. Вылечились от коронавирусной инфекции 8456 человек, 867 пациентов скончались.

Самое большое количество инфицированных зафиксировано в столице. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Москве обнаружено 3075 инфицированных COVID-19, а общее количество зараженных в Москве достигло 48426 человек.