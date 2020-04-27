В России 6198 новых случаев инфицирования COVID-19

Всего в стране медики выявили 87147 зараженных коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявлено 6198 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Больше всего зараженный выявлено в Москве. За сутки медики обнаружили в столице 2871 зараженного, а в Подмосковье 683 инфицированных.

Общее количество зараженных COVID-19 в России достигло 87147 человек, выздоровели 7346 человек, 795 человек скончались.