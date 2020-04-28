В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов

Под действие нового закона попадут и те мобильные устройства, которые граждане самостоятельно ввозят из-за границы.

Согласно новому законопроекту, который в настоящий момент находится на согласовании в администрации президента, в России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов. Предполагается, что все новые устройства, работающие в сети, должны быть зарегистрированы по заводскому номеру (IMEI) в специальной базе. Нововведение может вступить в силу в середине следующего года. Авторы законопроекта предполагают, что данное решение поможет защитить устройства от кражи, а также предотвратить непрямые поставки смартфонов, минуя дистрибьюторов, пишет Коммерсант.