Учёные назвали сроки завершения эпидемии коронавируса в РФ
Согласно прогнозу сингапурских ученых представляющих университет технологий и дизайна, вспышка коронавирусной инфекции в РФ может завершиться в июле этого года.
Ученые предположили, что к 24 мая в Российской Федерации будут выявлены 97% случаев заражения COVID-19. Данный показатель вырастет до 99% к началу июня. Исследователи полагают, что полностью распространение инфекции будет прекращено к 20 июля.
«Поворотный момент» в развитии пандемии в РФ произошёл 27 апреля, отмечают ученые. Остальные государства также прошли данный период.
Прогнозируется, что в Германии и Франции коронавирусная инфекция стихнет в начале августа, в Соединенных Штатах ситуация стабилизируется в середине августа, а в Британии – в конце августа.
При этом исследователи заметили, что к любым прогнозам необходимо относиться с осторожностью и без лишнего оптимизма, пишет gazeta.ru.
- На текущий момент, согласно данным представленным на портале стопкоронавирус.рф, в РФ зафиксировано 87 147 случаев заболевания COVID-19, 794 человека умерло, 7 346 выздоровело.
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