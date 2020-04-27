Учёные назвали сроки завершения эпидемии коронавируса в РФ

Согласно прогнозу сингапурских ученых представляющих университет технологий и дизайна, вспышка коронавирусной инфекции в РФ может завершиться в июле этого года.

Ученые предположили, что к 24 мая в Российской Федерации будут выявлены 97% случаев заражения COVID-19. Данный показатель вырастет до 99% к началу июня. Исследователи полагают, что полностью распространение инфекции будет прекращено к 20 июля.

«Поворотный момент» в развитии пандемии в РФ произошёл 27 апреля, отмечают ученые. Остальные государства также прошли данный период.

Прогнозируется, что в Германии и Франции коронавирусная инфекция стихнет в начале августа, в Соединенных Штатах ситуация стабилизируется в середине августа, а в Британии – в конце августа.

При этом исследователи заметили, что к любым прогнозам необходимо относиться с осторожностью и без лишнего оптимизма, пишет gazeta.ru.