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Авиакомпании подняли цены на билеты

27.04.2020 18:49
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Авиакомпании подняли цены на билеты

Цены на апрель-май выросли на 50-110% по сравнению с мартом.

Крупнейшие авиаперевозчики России подняли цены на авиабилеты. Речь идет о таких компаниях, как «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair. В апреле-мае стоимость внутренних перелетов из Москвы в 15 крупных российских городов у этих перевозчиков увеличилась на 50-110% по сравнению с мартовскими ценами на те же направления, сообщают Ведомости.

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