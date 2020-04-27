Авиакомпании подняли цены на билеты

Цены на апрель-май выросли на 50-110% по сравнению с мартом.

Крупнейшие авиаперевозчики России подняли цены на авиабилеты. Речь идет о таких компаниях, как «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair. В апреле-мае стоимость внутренних перелетов из Москвы в 15 крупных российских городов у этих перевозчиков увеличилась на 50-110% по сравнению с мартовскими ценами на те же направления, сообщают Ведомости.