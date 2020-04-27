Исследователи разработали двухслойную краску, которая отражает тепло

Команда исследователей из Колумбийского университета, университета Говарда в США и Пекинского университета в КНР разработала цветную двухслойную краску, которая способна отражать тепло.

В своей статье, представленной на страницах издания Science Advances, специалисты описывают двухслойное покрытие и возможные способы его использования.

Когда речь заходит о покраске зданий, построенных в жарких уголках мира, у дизайнеров есть два основных варианта выбора: белый либо серебристый или другие цвета, имеющие тенденцию отражать тепло. Но во многих случаях дизайнеры избегают белых или серебристых цветов из-за бликов, которые они создают, вместо этого выбирая более темные цвета, которые приводят к огромным счетам за кондиционирование воздуха. Исследователи разработали тип двухслойной краски, которая позволяет окрашивать здания в визуально более привлекательные цвета, получая при этом теплоотводящие преимущества серебряной или белой краски.

Новая краска достигает этой цели, используя два различных слоя. Нижний слой-тот, что касается поверхности, - сделан из материала, похожего на тефлон. Он отражает инфракрасный свет далеко от здания, имеет толщину около 500 мкм (0,5 мм) и является пористым с взаимосвязанными микро-и нанопорами. Слой над ним-видимый-сделан аналогично другим краскам. Он поглощает определенные длины волн света, которые делают его похожим на определенный цвет.

Вместе два слоя новой краски позволяют ей вести себя как белая или серебристая краска - без бликов.

При тестировании покрытия исследователи обнаружили, что объект, окрашенный в черный цвет, объект, обычно наиболее поглощающий тепло цвет, имел внутреннюю температуру на 16°C ниже, чем у такого же объекта, но необработанного подобной краской. Исследователи также обнаружили, что краска оказалась достаточно прочной, чтобы противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды - она ​​выдерживала после помещения в духовку при температуре 60 ° C в течение 30 дней, пишет https://phys.org.

Как однослойные, так и двухслойные покрытия имеют почти идеальные цвета.