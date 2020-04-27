Правительство утвердило правила получения субсидий МСП

Список компаний и индивидуальных предпринимателей на получение выплат на сотрудников в размере 12130 рублей будет формировать ФНС.

Премьер России Михаил Мишустин утвердил правила, согласно которым представители малого и среднего бизнеса, которые ведут деятельность в наиболее пострадавших от коронавируса сферах, смогут получить выплаты в размере 12130 рублей на каждого сотрудника для выплаты зарплат. Так, списки компаний-получателей будет формировать Федеральная налоговая служба на основании электронных заявлений представителей МСП. Для попадания в список необходимо: