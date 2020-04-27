Правительство утвердило правила получения субсидий МСП
Список компаний и индивидуальных предпринимателей на получение выплат на сотрудников в размере 12130 рублей будет формировать ФНС.
Премьер России Михаил Мишустин утвердил правила, согласно которым представители малого и среднего бизнеса, которые ведут деятельность в наиболее пострадавших от коронавируса сферах, смогут получить выплаты в размере 12130 рублей на каждого сотрудника для выплаты зарплат. Так, списки компаний-получателей будет формировать Федеральная налоговая служба на основании электронных заявлений представителей МСП. Для попадания в список необходимо:
- быть зарегистрированным в качестве ИП или компанией, включенной в реестр МСП, до 1 марта 2020 года;
- отсутствие начатой процедуры банкротства или ликвидации фирмы или ИП;
- полное отсутствие или наличие задолженности не превышающей 3 тыс. рублей по налогам и страхованию;
- наличие не менее 90% от штата по состоянию на март текущего года.
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