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Минфин поддержит россиян и экономику, если продлят самоизоляцию из-за COVID-19

27.04.2020 09:06
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Минфин поддержит россиян и экономику, если продлят самоизоляцию из-за COVID-19

О готовности министерства выделить средства при продлении режима из-за эпидемии коронавируса проинформировал министр финансов Антон Силуанов.

Не исключено, что режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса может быть продлен – при таком сценарии развития событий Минфин готов финансово поддержать россиян и экономику. И для этого, как завил министр Силуанов в интервью с ТК «Россия 24», «достаточно ресурсов и резервов».

«… Сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать», - подчеркнул глава Минфина.

Что касается возможного объема средств со стороны властей, то на это может быть направлено примерно 2,8% ВВП. На эти цели будет взято два триллиона рублей из Фонда национального благосостояния. Еще примерно один триллион рублей планируется привлечь из дополнительных заимствований.

Режим самоизоляции продлят?

Жители России изрядно устали от коронавирусных ограничений – этот факт признают и в правительстве. Тем не менее, ситуация разворачивается таким образом, что режим придется продлить еще минимум на две недели. Даже несмотря на то, что это приведет к изменениям в экономике.

«Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры», - пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. Отметив, что любые ограничения также приводят к экономической стагнации и падению темпов роста экономики.

Комментируя ситуацию, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что уже минуло два инкубационных периода COVID-19. Однако говорить «о возврате к нормальной жизни» можно будет только после того, когда пройдет третий период. В этом плане Попова также убеждена, что сегодня из-за коронавируса нужно продлять режим, в частности, вводить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.

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