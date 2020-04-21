К земле приближается новая комета – Лебедь

Комета C / 2020 F8, обнаруженная австралийским астрономом Майклом Маттиаццо, вскоре может стать видимой невооруженным глазом.

Фото: Chris Schur

В то время как комета C / 2019 Y4 (ATLAS), которая в последнее время привлекает большое внимание астрономов, распалась на несколько отдельных фрагментов, не оставив достаточного количества материала для получения яркости. Майкл Маттиаццо открыл новое небесное тело, получившее название C / 2020 F8 (SWAN, в переводе с англ. – Лебедь), благодаря фотографиям, снятым камерой космического зонда NASA SOHO.

Инструмент SWHO SOHO не был предназначен для поиска комет, его работа состоит в том, чтобы исследовать Солнечную систему на наличие водорода. Но так как комета C / 2020 F8 «извергает» определенное количество водорода, она была обнаружена устройством. По мнению астрономов, новая комета движется по довольно вытянутой орбите. Период обращения кометы Лебедь вокруг Солнца составляет 25 миллионов лет.

SWAN выглядит сравнительно небольшой кометой. В настоящее время она находится в разреженном созвездии Скульптора (лат. Sculptor, Scl).

Пока комету SWAN могут наблюдать только те, кто находится к югу от экватора. По состоянию на 16 апреля C / 2020 F8 достигла величины 7,8 и может быть легко обнаружена с помощью хорошего бинокля.

Трехмерная анимация орбиты показывает путь, по которому C / 2020 F8 (SWAN) пройдет вокруг Солнца в период с апреля 2020 года по март 2021 года.

Как и «Атлас», если комета C / 2020 F8 не распадется по пути, она приблизится к Земле 12 мая на расстояние 83,3 млн км, а 27 мая будет в самой ближайшей к Солнцу точке (достигнет перигелия), на расстоянии 64,4 млн км от нашего светила.