ЦБ предлагает освободить россиян от страхования ипотеки

Страхование залога по ипотечному кредиту банки будут оформлять за свой счет.

Для того, чтобы снять дополнительную нагрузку на россиян, оформляющих ипотечные кредиты, Банк России предлагает банкам взять на себя обязательства по страхованию предмета залога. Предполагается, что банки будут оформлять страховку за свой счет. Эксперты ЦБ уверены, что данное решение приведет к повышению прозрачности условий сделок, сократив платежи, не входящие в общую стоимость займа, пишет ТАСС.