Ночевать в офисе: банки переводят сотрудников в режим 24/7

Ряд банков решили перевести своих сотрудников в режим «без возвращения домой». Это касается специалистов, отвечающих за важнейшие функции на рабочем месте. В качестве вознаграждения ночующим в офисе предлагается более высокая зарплата или бонусы.

Не выходя из кабинета

В условиях пандемии ряд банков пришел к весьма необычному формату работы для некоторых своих сотрудников: с проживанием в офисах. То есть, речь идет о формате работы в режиме 24/7. Так уже работают Совкомбанк и планирует банк «Зенит».

В частности, в Совкомбанке уже около десяти человек работают «с проживанием», о чем представителей СМИ проинформировал первый заместитель председателя и совладелец банка Сергей Хотимский. Объясняя ситуацию, он пояснил, что эту меру было решено принять для бесперебойности и надежности операций.

Имеются в виду такие важные операции как казначейские операции, которые являются самыми критическими для бесперебойной работы. То есть, они не могут быть перераспределены. Как рассказал совладелец кредитной организации, на офисную самоизоляцию сотрудники согласились на добровольных началах. За это им будут выплачены увеличенные гонорары.

«Основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живет в банке: полностью изолирована, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, пока пандемия не закончится. Считаем, что это необходимо», — цитирует РБК слова Хотимского.

«На подходе»

К аналогичным мерам планирует приступить и банк «Зенит». В кредитной организации уже есть план по переводу некоторых команд в круглосуточный режим, и только готовятся им воспользоваться. Как проинформировал первый заместитель председателя правления Константин Рыбаков, сегодня уже сформированы спецгруппы, которые будут поддерживать «круглосуточных работников».

«План предусматривает автономное проживание команд поддержки», — объяснил Рыбаков.

Пояснив, что для «ночевки в офисе» банк уже закупил продукты питания, спецсредства, провел консультации. Кроме этого, планируется обеспечить медицинское сопровождение. В организации уже определились с условиями, при которых будет введена офисная изоляция работников. Однако детали пока не раскрываются. Также, как сообщается, для членов спецкоманд поддержки уже проведены тесты на COVID-19.

А что остальные?

Что касается остальных банковских организаций, то большинство из них после того, как Владимир Путин объявил режим самоизоляции, отправили часть сотрудников «на удаленку», некоторые работники посещают офис.

В их числе – ВТБ, Росбанк и «Тинькофф». При этом в банках соблюдаются меры безопасности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, измеряется температура, были установлены обеззараживатели воздуха, сотрудники были обеспечены масками и антисептическими средствами.