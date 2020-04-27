Акция "Бессмертный полк" пройдет в видеоформате

Мероприятие стартует 9 мая в 11 часов по местному времени.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров сообщил, что в этом году акцию "Бессмертный полк" проведут в онлайн-режиме. Акция стартует в каждом регионе 9 мая в 11 часов по местному времени в онлайн режиме, а трансляция будет проходить на сайте "Бессмертного полка, на порядка 200 медиаэкранах Москвы, а также в онлайн-кинотеатре OKKO. Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте акции. Организаторы надеются, что в мероприятии примут участие не меньше людей, чем в прошлом году, пишет ТАСС.