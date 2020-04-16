Президент перенес Парад Победы

Точная дата торжественных мероприятий пока не называется.

Торжественный Парад, посвященный 75-летию Победы состоится в 2020 году, но не 9 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телеконференции. Глава России поручил отложить все приготовления к торжествам до того момента, пока в стране не нормализуется обстановка по коронавирусу. При этом Владимир Путин отметил, что Парад обязательно состоится на Красной площади, также, как и шествие Бессмертного полка, в котором сам российский лидер ежегодно принимает участие, пишет ТАСС.