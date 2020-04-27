Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
27 АПР, 14:59 МСК
USD (ЦБ)    74,4960
EUR (ЦБ)    80,7611

27 АПР, 14:59 МСК
USD (ЦБ)    74,4960
EUR (ЦБ)    80,7611
Все для победы Коронавирус

Президент проведет совещание по вопросу пожаров и паводков

27.04.2020 13:50
Комментарии
Президент проведет совещание по вопросу пожаров и паводков

В ходе совещания будет заслушан профильный доклад министра по ЧС о ситуации в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал совещание президента России Владимира Путина о ситуации с пожарами и паводками в стране. По его словам, во время совещания с докладом о ситуации выступит министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Совещание пройдет в режиме видеоконференции, пишет РБК.

Комментировать (без регистрации)
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

До пандемии коронавируса в России уволили 42% медперсонала

До пандемии коронавируса в России уволили 42% медперсонала
Политика

Россия ввела зерновое эмбарго. В прошлом это привело к арабской весне

Россия ввела зерновое эмбарго. В прошлом это привело к арабской весне
Экономика

Путин продлит режим самоизоляции до 11 мая

Путин продлит режим самоизоляции до 11 мая
Политика 2

Раздача денег россиянам приведет к росту цен? Что не так с объяснением ЦБ

Раздача денег россиянам приведет к росту цен? Что не так с объяснением ЦБ
Экономика

Война заводов. Как сражались на сталинградских «Баррикадах»

Война заводов. Как сражались на сталинградских «Баррикадах»
Общество

Война заводов. Как билось стальное сердце Сталинграда

Война заводов. Как билось стальное сердце Сталинграда
Общество

Узнай, страна

В Самаре запустили производство новых для РФ стройматериалов — акустических сэндвич-панелей

В Самаре запустили производство новых для РФ стройматериалов — акустических сэндвич-панелей

В Нижнем Новгороде состоялся технический спуск первого построенного в РФ речного лайнера класса люкс

В Нижнем Новгороде состоялся технический спуск первого построенного в РФ речного лайнера класса люкс

В Туле на одном из крупнейших в мире производств чугуна досрочно завершили капремонт доменной печи

В Туле на одном из крупнейших в мире производств чугуна досрочно завершили капремонт доменной печи

В Башкирии стартует проект создания мясокомбината за 9,3 млрд рублей с созданием 1168 рабочих мест

В Башкирии стартует проект создания мясокомбината за 9,3 млрд рублей с созданием 1168 рабочих мест

Новости дня

14:42 В России 6198 новых случаев инфицирования COVID-19 В России 6198 новых случаев инфицирования COVID-19
Минфин поддержит россиян и экономику, если продлят самоизоляцию из-за COVID-19
Минфин поддержит россиян и экономику, если продлят самоизоляцию из-за COVID-19
12:45 Ночевать в офисе: банки переводят сотрудников в режим 24/7 Ночевать в офисе: банки переводят сотрудников в режим 24/7
12:32 Астрономы нашли звезду, которая выжила, будучи проглоченной черной дырой Астрономы нашли звезду, которая выжила, будучи проглоченной черной дырой
11:12 Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
10:42 В Кремле дали прогноз по пику коронавируса В Кремле дали прогноз по пику коронавируса
09:48 В Госдуме не рекомендуют переносить майские праздники В Госдуме не рекомендуют переносить майские праздники
Российский бизнес ждет поэтапное снятие ограничений
Российский бизнес ждет поэтапное снятие ограничений
09:02 Синоптики прогнозируют рекордно жаркий год Синоптики прогнозируют рекордно жаркий год

Узнай, страна!

14:50 В Самаре запустили производство новых для РФ стройматериалов — акустических сэндвич-панелей В Самаре запустили производство новых для РФ стройматериалов — акустических сэндвич-панелей
Премьер-министр РФ дал новые поручения из-за COVID-19
Премьер-министр РФ дал новые поручения из-за COVID-19
14:20 В Нижнем Новгороде состоялся технический спуск первого построенного в РФ речного лайнера класса люкс В Нижнем Новгороде состоялся технический спуск первого построенного в РФ речного лайнера класса люкс
13:03 В Туле на одном из крупнейших в мире производств чугуна досрочно завершили капремонт доменной печи В Туле на одном из крупнейших в мире производств чугуна досрочно завершили капремонт доменной печи
12:41 В Башкирии стартует проект создания мясокомбината за 9,3 млрд рублей с созданием 1168 рабочих мест В Башкирии стартует проект создания мясокомбината за 9,3 млрд рублей с созданием 1168 рабочих мест
24 АПР, 18:32 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки? Видео
24 АПР, 16:30 В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе» В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
24 АПР, 15:57 В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом» В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»
24 АПР, 15:28 В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей
24 АПР, 15:00 В Волгоградской области завершили строительство нового железнодорожного тоннеля В Волгоградской области завершили строительство нового железнодорожного тоннеля
24 АПР, 14:28 В Приморском крае стартовала вторая Беринговоморская экспедиция ВНИРО В Приморском крае стартовала вторая Беринговоморская экспедиция ВНИРО
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter