Президент проведет совещание по вопросу пожаров и паводков

В ходе совещания будет заслушан профильный доклад министра по ЧС о ситуации в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал совещание президента России Владимира Путина о ситуации с пожарами и паводками в стране. По его словам, во время совещания с докладом о ситуации выступит министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Совещание пройдет в режиме видеоконференции, пишет РБК.