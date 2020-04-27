Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая

Губернатор Вологодской области считает, что президент может принять решение о продлении режима нерабочих дней минимум до 11 мая.

Во вторник 28 апреля состоится совещание главы государства Владимира Путина с губернаторами. Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля. Так считает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. По его мнению, Владимир Путин продлит режим нерабочих дней, по меньшей мере, на все майские праздники, до 11 мая включительно, пишет ТАСС.