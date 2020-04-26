Попова: на майские выходные люди должны оставаться дома

Если россияне в этот период не будут нарушать режим самоизоляции, тогда пик заболевания COVID-19 в России может и не наступить.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявила, что россияне на майские выходные должны оставаться дома из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом. Она пояснила, если граждане в этот период не будут нарушать режим самоизоляции, тогда пик инфицирования COVID-19 в Российской Федерации может и не наступить. Попова добавила, если люди на майские праздники все же начнут массово выходить на улицу, это может "привести к возврату той точки, из которой мы начали", пишет РИА Новости.