Синоптики прогнозируют рекордно жаркий год

Текущий год может войти в пятерку самых жарких.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погодных прогнозах на текущий год. По его словам, текущий год вполне может войти в пятерку самых жарких лет, хотя, синоптики не ожидают рекордных температур. Вероятность наступления одного из самых жарких годов Вильфанд оценивает в 99%. При этом специалист отмечает, что в связи с глобальным потеплением, климатологи заявляют, что каждое последующее пятилетие становится все более жарким. Общая температура за пять лет повышается уже пять пятилетний подряд, пишет РИА Новости.