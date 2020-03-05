Синоптики рассказали, что россиян ожидает комфортное лето

Евгений Тишковец заявил, что летом средняя температура составит 20-25°C.

Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в 2020 году российских граждан ожидает комфортное лето. По его словам, каждый месяц сезона будет немного превышать климатическую норму (всего на 1-2°C), а средняя температура составит 20-25°C. Таким образом, в текущем году лето в стране будет очень комфортным, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.