Премьер-министр РФ дал новые поручения из-за COVID-19

25.04.2020 20:57 Комментарии

Михаил Мишустин поручил выявить субъекты РФ, находящиеся в зоне риска по коронавирусу, сократить сроки сертификации аппаратов ИВЛ, а также подготовить предложения о постепенной отмене ограничений для предпринимателей из-за COVID-19.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал новые распоряжения по урегулированию ситуации с новой вирусной пневмонией и поддержке российских граждан. В частности, он поручил профильным ведомствам: определить субъекты РФ, которые находятся в зоне риска по распространению коронавируса;

обеспечить студентов 4-5 курсов медицинских вузов стимулирующими выплатами за прохождение практики в период пандемии новой вирусной пневмонии и за оказание помощи больным, у которых заболевание COVID-19 проходит в легкой форме;

подготовить предложения о введении единых критериев госпитализации людей в зависимости от тяжести заражения коронавирусом;

сократить сроки сертификации аппаратов ИВЛ;

подготовить предложения по постепенной отмене ограничений для предпринимателей в связи с угрозой распространения инфекции COVID-19;

сверить данные о компаниях и работниках, осуществляющих деятельность на территории РФ;

разработать рекомендации для жителей страны о важности соблюдения мер предосторожности на майские праздники на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации в России, пишет РИА Новости.