Премьер-министр Италии заявил о послаблении карантинных мер

В Италии с 4 мая снимут ряд ограничений, которые были введены в стране из-за коронавирусной инфекции. Об этом объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Рим. Фото: AFP

Он уточнил, что будут открыты парки и сады, возобновлено строительство и производство, однако массовые мероприятия пока запрещены. Гражданам также запрещено передвигаться по улицам без необходимости.

Как отметил премьер, Италия вступила во «вторую фазу» борьбы с коронавирусом, пишет gazeta.ru.

В последние дни в стране снижается количество заболевших и умерших от коронавирусной инфекции. Всего в Италии короновирусом заразилось 197000 человек, умерло 26000.