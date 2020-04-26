Минфин готов выделить дополнительные средства в случае продления пандемии - Силуанов

Минфин России выразил готовность о дополнительной поддержке рублем россиян в случае продления ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и связанных с этим ограничений.

Фото: Известия/Павел Бедняков

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, передает russian.rt.

По словам министра, страна обладает достаточным объемом ресурсов и резервов чтобы в дальнейшем поддерживать наших граждан. Силуанов выразил готовность проводить такую политику столько, сколько того потребует ситуация.

И сколько бы ни понадобилось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать, заключил глава ведомства.