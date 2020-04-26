Россия приостановила поставки зерновых за пределы ЕАЭС

Экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи и меслина приостановлен до 1 июля.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что правительство Российской Федерации приняло решение приостановить до 1 июля поставки зерновых в страны, не входящие в Евразийский экономический союз. Уточняется, что временно прекращен экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи и меслина. В ведомстве пояснили, что такая мера позволит нормализовать цены на зерновые, а также удовлетворить потребности в зерне и продуктах его переработки внутри государства, пишет РИА Новости.