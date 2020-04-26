874 российских военных заболели коронавирусом

Тесты на наличие инфекции COVID-19 в Вооруженных силах проводили с марта по конец апреля 2020 года.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что у 874 российских военнослужащих тесты на коронавирус дали положительные результаты. В ведомстве отметили, что анализы на наличие инфекции COVID-19 в Вооруженных силах проводили с марта по конец апреля 2020 года. Также в Минобороны добавили, что российские военные с положительными результатами сейчас проходят лечение, пишет РИА Новости.