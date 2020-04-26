Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
27 АПР, 03:48 МСК
USD (ЦБ)    74,7163
EUR (ЦБ)    80,2528

27 АПР, 03:48 МСК
USD (ЦБ)    74,7163
EUR (ЦБ)    80,2528
Все для победы Коронавирус

874 российских военных заболели коронавирусом

26.04.2020 21:10
Комментарии
874 российских военных заболели коронавирусом

Тесты на наличие инфекции COVID-19 в Вооруженных силах проводили с марта по конец апреля 2020 года.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что у 874 российских военнослужащих тесты на коронавирус дали положительные результаты. В ведомстве отметили, что анализы на наличие инфекции COVID-19 в Вооруженных силах проводили с марта по конец апреля 2020 года. Также в Минобороны добавили, что российские военные с положительными результатами сейчас проходят лечение, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Путин готовит новое обращение к народу из-за коронавируса
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Война заводов. Как сражались на сталинградских «Баррикадах»

Война заводов. Как сражались на сталинградских «Баррикадах»
Общество

Война заводов. Как билось стальное сердце Сталинграда

Война заводов. Как билось стальное сердце Сталинграда
Общество

Война заводов. Как в Сталинградской битве сражались оборонные предприятия

Война заводов. Как в Сталинградской битве сражались оборонные предприятия
Общество

Негатив как норма. Как прожить кризис с наименьшими потерями?

Негатив как норма. Как прожить кризис с наименьшими потерями?
Бизнес и психология

«Область мягкой политики». ЦБ снизил ставку из-за обрушения экономики на 6%

«Область мягкой политики». ЦБ снизил ставку из-за обрушения экономики на 6%
Экономика

Путин перенес окончание войны. Праздновать предлагает 3 сентября

Путин перенес окончание войны. Праздновать предлагает 3 сентября
Политика 1

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?

В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»

В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»

В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»

В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»

В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей

В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей

Новости дня

26 АПР, 23:59 Премьер-министр Италии заявил о послаблении карантинных мер Премьер-министр Италии заявил о послаблении карантинных мер
Российский бизнес ждет поэтапное снятие ограничений
Российский бизнес ждет поэтапное снятие ограничений
26 АПР, 23:30 Минфин готов выделить дополнительные средства в случае продления пандемии - Силуанов Минфин готов выделить дополнительные средства в случае продления пандемии - Силуанов
26 АПР, 21:05 Судно, способное достроить СП-2, снова изменило курс Судно, способное достроить СП-2, снова изменило курс
26 АПР, 19:14 Россия приостановила поставки зерновых за пределы ЕАЭС Россия приостановила поставки зерновых за пределы ЕАЭС
26 АПР, 18:22 Попова: на майские выходные люди должны оставаться дома Попова: на майские выходные люди должны оставаться дома
26 АПР, 16:16 Песков: РФ сможет жить при экстремально низких ценах на нефть Песков: РФ сможет жить при экстремально низких ценах на нефть
Премьер-министр РФ дал новые поручения из-за COVID-19
Премьер-министр РФ дал новые поручения из-за COVID-19
26 АПР, 14:34 Путин готовит новое обращение к народу из-за коронавируса Путин готовит новое обращение к народу из-за коронавируса

Узнай, страна!

24 АПР, 18:32 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки? Видео
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
24 АПР, 16:30 В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе» В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»
24 АПР, 15:57 В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом» В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»
24 АПР, 15:28 В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей
24 АПР, 15:00 В Волгоградской области завершили строительство нового железнодорожного тоннеля В Волгоградской области завершили строительство нового железнодорожного тоннеля
24 АПР, 14:28 В Приморском крае стартовала вторая Беринговоморская экспедиция ВНИРО В Приморском крае стартовала вторая Беринговоморская экспедиция ВНИРО
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
24 АПР, 14:05 На Ямале успешно провели арктический тест-драйв беспилотных грузовиков «КАМАЗ» На Ямале успешно провели арктический тест-драйв беспилотных грузовиков «КАМАЗ»
23 АПР, 13:21 В Кемеровской области приступили к серийному производству клапанов для аппаратов ИВЛ В Кемеровской области приступили к серийному производству клапанов для аппаратов ИВЛ
23 АПР, 13:00 В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов
23 АПР, 12:42 В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter