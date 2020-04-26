Путин готовит новое обращение к народу из-за коронавируса
26.04.2020 14:34
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Дмитрий Песков заявил, что новые оценки перспектив президент РФ, скорее всего, озвучит на следующей неделе.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин готовит новое обращение к народу из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. По его словам, новые оценки перспектив глава государства должен озвучить на следующей неделе, пишет ТАСС.
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Столицу изолировать остальные регионы открыть карантин Москва сложный мегаполис
Ему пора сваливать!
Путин включил трансляцыю из бункера- -"...к-к-кхммм- -ПАТЕРПИТЕ РУСИЯНЕ!-СКОРА ВСЕГО ВДОВОЛЬ БУДИТЬ...." Изображение исчезло..
задрал уже.))