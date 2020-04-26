Путин готовит новое обращение к народу из-за коронавируса

Дмитрий Песков заявил, что новые оценки перспектив президент РФ, скорее всего, озвучит на следующей неделе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин готовит новое обращение к народу из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. По его словам, новые оценки перспектив глава государства должен озвучить на следующей неделе, пишет ТАСС.