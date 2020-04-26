Судно, способное достроить СП-2, снова изменило курс

Согласно оценкам портала Vesselfinder, "Академик Черский" должен прибыть в морской порт Находки 1 июля.

Судно "Академик Черский", принадлежащее "Газпрому" и способное завершить строительство энергетического проекта "Северный поток - 2", вновь сменило курс. Согласно данным сайтов по отслеживанию кораблей MarineTraffic и Vesselfinder, трубоукладчик указал курс на порт Находки и в настоящее время проходит пролив Ла-Манш. Отмечается, что "Академик Черский", согласно оценкам портала Vesselfinder, должен прибыть в морской порт Российской Федерации 1 июля, пишет РИА Новости.