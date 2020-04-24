Голикова: люди устали от карантина

Татьяна Голикова просила экспертов определить, когда можно будет смягчить ограничительные меры в России.

Вице-премьер Татьяна Голикова, во время совещания с ведущими экспертами в области вирусологии и эпидемиологиии, просила экспертов оценить, когда в России можно ожидать спада эпидемии коронавируса и рекомендовать ослабление введенных ограничительных мер. По ее словам, россияне уже устали от карантина. Голикова отметила, что самоизоляция не только несет психологическую усталость людям, но и наносит серьезный вред экономике.