Кудрин: экономика РФ может упасть на 8%

Алексей Кудрин выразил уверенность, что экономика России сможет восстановиться после кризиса и функционировать в нормальном режиме.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в фильме "Опасный вирус. Экономика" на телеканале "Россия-24" высказал мнение, что в 2020 году российская экономика может упасть на 6-8% из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

"Нам нужно ожидать падения, ну я бы сказал так, от 6% до 8% ВВП", - цитирует издание РБК слова Алексея Кудрина.

Также он выразил уверенность, что экономика России сможет восстановиться после кризиса и функционировать в нормальном режиме. По словам Кудрина, для страны самым сложным периодом окажется пик кризиса, так как он является наиболее глубоким и необычным по сравнению с обычным кризисом: уже сейчас некоторые отрасли экономики потеряли 90% или 100% своих клиентов, спроса на продукцию или услуги. Экономист считает, что таким сферам на восстановление потребуется срок от одного года, пишет РИА Новости.