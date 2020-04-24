Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ
«Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились».
Ни представители Банка России, ни Минэкономразвития не обращались к министру Евразийской экономической комиссии Сергею Глазьеву и никаких разговоров о том, чтобы каким-либо образом приостановить или прекратить его информационную деятельность и заявления не было. Так заявил помощник министра Сергей Ткачук. Он подчеркнул, что все инициативы министра можно найти на его личном сайте и в многочисленных публикациях, а за разъяснением сложившейся ситуации предлагает обратиться к ЦБ или Минэкономразвития.
«Никаких разговоров не было. Все содержательные представления и рекомендации и систему мер, которая нами разрабатывается, можно найти на персональном сайте Сергея Юрьевича в многочисленных публикациях. Новый доклад вот неделю назад вышел. Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились», - цитирует помощника Сергея Глазьева Подъём.
Ранее стало известно, что Банк России обратился к Минэкономразвития с просьбой ограничить информационную деятельность министра ЕЭК Сергея Глазьева после публикации его предложений о введении в стране налога на спекулятивные валютные операции.
Написать комментарий
Заметка полезная. Приятно, что автор как бы невзначай обращает внимание на то, что пресс-секретарь знаком с философским наследием Черномырдина. Жаль только, что автор заметки предпочитает быть простым созерцателем глазьвской реакции, а не самим быть реактивным наблюдателем. В таком случае он бы обратил также внимание на то, что в источнике и не шла речь о каких-то разговорах, а о конкретном обращении с просьбой как раз запретить всякие там разговорчики в строю. Поэтому не совсем понятен конкретный смысл появления этой заметки. Чешется, так чешется. А вывод какой?