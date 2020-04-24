Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ

«Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились».

Ни представители Банка России, ни Минэкономразвития не обращались к министру Евразийской экономической комиссии Сергею Глазьеву и никаких разговоров о том, чтобы каким-либо образом приостановить или прекратить его информационную деятельность и заявления не было. Так заявил помощник министра Сергей Ткачук. Он подчеркнул, что все инициативы министра можно найти на его личном сайте и в многочисленных публикациях, а за разъяснением сложившейся ситуации предлагает обратиться к ЦБ или Минэкономразвития.

«Никаких разговоров не было. Все содержательные представления и рекомендации и систему мер, которая нами разрабатывается, можно найти на персональном сайте Сергея Юрьевича в многочисленных публикациях. Новый доклад вот неделю назад вышел. Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились», - цитирует помощника Сергея Глазьева Подъём.

Ранее стало известно, что Банк России обратился к Минэкономразвития с просьбой ограничить информационную деятельность министра ЕЭК Сергея Глазьева после публикации его предложений о введении в стране налога на спекулятивные валютные операции.