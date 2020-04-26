Росстат: реальные доходы граждан снизились на 0,2%

В январе-марте 2020 года в среднем на душу населения доходы россиян составили примерно 31,2 тысячи рублей.

В первом квартале текущего года реальные располагаемые доходы граждан РФ снизились на 0,2% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Об этом передает агентство ТАСС, ссылаясь на данные Росстата.

Отмечается, что в январе-марте 2020 года среднедушевые доходы жителей страны составили примерно 31,2 тысячи рублей, что на 3,3% выше аналогичного квартала прошлого года.

Несмотря на сокращение реальных доходов индекс потребительских цен в первом квартале текущего года увеличился на 2,4% по сравнению с первым кварталом 2019 года, на продовольственные товары - на 2%, на непродовольственные товары - на 2,5%, на услуги - на 2,9%.