ЦБ: ВВП России во втором квартале может упасть до 8%

Россия сможет избежать рецессии при восстановлении экономики в третьем квартале.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала прогноз по экономическому росту России. Так, по ее словам, во втором квартале текущего года ВВП России может упасть до 8%, однако в третьем квартале ожидается восстановление экономики, а четвертый квартал текущего года будет лучше третьего. При этом, Набиуллина считает, что по итогам года темпы роста останутся отрицательными, так как за такое непродолжительное количество времени ни мировая ни российская экономики не восстановятся. По ее мнению, отрицательными темпы роста российской экономики останутся до первого квартала следующего года, пишет ТАСС.