Названы сроки появления новой Конституции Белоруссии

Александр Лукашенко считает, что сейчас Конституция Белоруссии начала немного отставать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Гомельской области заявил, что в ближайшие пять лет в стране может появиться новая Конституция. По его словам, вопрос главного документа республики не снимался с повестки дня, так как жизнь не стоит на месте и сейчас Конституция Белоруссии начала немного отставать, пишет РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Лукашенко.

Напомним, что в конце мая прошлого года белорусский президент говорил о возможности проведения конституционной реформы. Также он не исключил, что в главный документ страны могут быть внесены поправки. Помимо этого Лукашенко отмечал, что эксперты уже приступили к анализу возможных изменений, которые могут быть добавлены в Конституцию.