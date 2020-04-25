Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
25 АПР, 21:08 МСК
USD (ЦБ)    74,7163
EUR (ЦБ)    80,2528

25 АПР, 21:08 МСК
USD (ЦБ)    74,7163
EUR (ЦБ)    80,2528
Все для победы Коронавирус

Названы сроки появления новой Конституции Белоруссии

25.04.2020 18:45
Комментарии
Названы сроки появления новой Конституции Белоруссии

Александр Лукашенко считает, что сейчас Конституция Белоруссии начала немного отставать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Гомельской области заявил, что в ближайшие пять лет в стране может появиться новая Конституция. По его словам, вопрос главного документа республики не снимался с повестки дня, так как жизнь не стоит на месте и сейчас Конституция Белоруссии начала немного отставать, пишет РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Лукашенко.

Напомним, что в конце мая прошлого года белорусский президент говорил о возможности проведения конституционной реформы. Также он не исключил, что в главный документ страны могут быть внесены поправки. Помимо этого Лукашенко отмечал, что эксперты уже приступили к анализу возможных изменений, которые могут быть добавлены в Конституцию.

Комментировать (без регистрации)
Власти Москвы отреагировали на иски против режима самоизоляции
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Война заводов. Как билось стальное сердце Сталинграда

Война заводов. Как билось стальное сердце Сталинграда
Общество

Война заводов. Как в Сталинградской битве сражались оборонные предприятия

Война заводов. Как в Сталинградской битве сражались оборонные предприятия
Общество

Негатив как норма. Как прожить кризис с наименьшими потерями?

Негатив как норма. Как прожить кризис с наименьшими потерями?
Бизнес и психология

«Область мягкой политики». ЦБ снизил ставку из-за обрушения экономики на 6%

«Область мягкой политики». ЦБ снизил ставку из-за обрушения экономики на 6%
Экономика

Путин перенес окончание войны. Праздновать предлагает 3 сентября

Путин перенес окончание войны. Праздновать предлагает 3 сентября
Политика 1

30 рублей за вход. Российские магазины требуют надевать маски

30 рублей за вход. Российские магазины требуют надевать маски
Экономика 3

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?

В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»

В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»

В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»

В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»

В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей

В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей

Новости дня

20:57 Премьер-министр РФ дал новые поручения из-за COVID-19 Премьер-министр РФ дал новые поручения из-за COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
20:22 Лавров: некоторым странам ЕС и НАТО запрещают принимать российскую помощь Лавров: некоторым странам ЕС и НАТО запрещают принимать российскую помощь
15:45 Власти Москвы отреагировали на иски против режима самоизоляции Власти Москвы отреагировали на иски против режима самоизоляции
14:33 Правительство предоставило МСП отсрочку по страховым взносам Правительство предоставило МСП отсрочку по страховым взносам
13:44 В РФ за сутки 5966 человек заразились COVID-19 В РФ за сутки 5966 человек заразились COVID-19
11:57 ФНС запускает сервис для выплаты субсидий малому бизнесу ФНС запускает сервис для выплаты субсидий малому бизнесу
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:09 «Прогресс МС-14» совершил рекордно быстрый «полет Победы» к МКС «Прогресс МС-14» совершил рекордно быстрый «полет Победы» к МКС

Узнай, страна!

24 АПР, 18:32 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки? Видео
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 АПР, 16:30 В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе» В Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в «Сириусе»
24 АПР, 15:57 В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом» В Кемеровской области разработали быстрый способ дезинфекции помещений искусственным «туманом»
24 АПР, 15:28 В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей
24 АПР, 15:00 В Волгоградской области завершили строительство нового железнодорожного тоннеля В Волгоградской области завершили строительство нового железнодорожного тоннеля
24 АПР, 14:28 В Приморском крае стартовала вторая Беринговоморская экспедиция ВНИРО В Приморском крае стартовала вторая Беринговоморская экспедиция ВНИРО
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
24 АПР, 14:05 На Ямале успешно провели арктический тест-драйв беспилотных грузовиков «КАМАЗ» На Ямале успешно провели арктический тест-драйв беспилотных грузовиков «КАМАЗ»
23 АПР, 13:21 В Кемеровской области приступили к серийному производству клапанов для аппаратов ИВЛ В Кемеровской области приступили к серийному производству клапанов для аппаратов ИВЛ
23 АПР, 13:00 В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов
23 АПР, 12:42 В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter