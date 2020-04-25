Власти Москвы отреагировали на иски против режима самоизоляции

Представители мэрии Москвы считают, что введенная пропускная система не нарушает права граждан РФ, а возлагает на них публично-правовые обязанности, включая ограничения свободного перемещения.

Представители мэрии Москвы подготовили ответ на коллективные иски против ограничительных мер самоизоляции. Уточняется, что речь идет о введении цифровых пропусков.

Напомним, что ранее несколько муниципальных депутатов столицы и москвичей подали в Мосгорсуд ряд исков в отношении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, истцы оспаривают введение ограничений на передвижение по городу и получение цифровых пропусков. По их словам, такие меры ущемляют российских граждан в правах, включая свободу перемещения. Уточняется, что 28 апреля состоится заседание Мосгорсуда по данным искам.

На это московские власти ответили, что введенная пропускная система не нарушает права жителей страны, а возлагает на них публично-правовые обязанности, в том числе и ограничения свободного передвижения. Также представители мэрии Москвы добавили, что россияне должны соблюдать права других людей на защиту здоровья и благоприятную среду обитания, особенно в период пандемии коронавируса, пишет ТАСС.