«Прогресс МС-14» совершил рекордно быстрый «полет Победы» к МКС

Пуск грузового корабля посвятили 75-летию Победы, а на «ракете Победы», обеспечившей старт корабля к МКС, сделали изображения Георгиевской ленточки и орденов Отечественной войны.

Фото: официальный сайт Роскосмоса

Российскому космическому грузовому кораблю «Прогресс МС-14» понадобилось только 3 часа 20 минут для того, чтобы совершить полет к Международной космической станции. Информация об этом появилась в Twitter главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который заявил, что это новый рекорд за всю историю пилотируемых полетов.

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14» совершил старт с космодрома Байконур в 04:51 мск. Примечательно то, что запуск решили посвятить 75-й годовщине Победы, нанеся на ракету символику события и назвав «Союз-2.1а», отправившую корабль в рекордный полет, «ракетой Победы».

Фото: официальный сайт Роскосмоса

«Прогресс МС-14» доставил для экипажа МКС, в который входят россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кессиди, более 2,5 т груза, включая запасы топлива и газов, воду и порядка 1350 кг разного оборудования и полезных грузов, пишет РБК.