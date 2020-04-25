СПЧ: власти должны организовать безопасный выезд россиян на дачи

Россияне должны иметь возможность безопасно добраться до своих садовых участков, чтобы совершить посадочные работы.

Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предлагает сделать послабления режима самоизоляции для пожилых россиян. По ее мнению, власть может организовать для них безопасный выезд на дачи для совершения посадок, распределив время поездки как для тех, кто едет на машине, так и для тех, кто захочет воспользоваться специально предоставленным для этого общественным транспортом.

Также, Киркора предлагает властям организовать помощь пожилым гражданам в покупке необходимых семян и в работах по посадке, задействовав для этого тех граждан, которые потеряли работу во время эпидемии коронавируса.

Свое мнение член Совета подкрепляет утверждением, что россияне все равно будут выезжать на дачи, нарушая режим самоизоляции, и для властей будет лучше обеспечить людям организованный и безопасный выезд, который не ухудшит санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, пишет РИА Новости.