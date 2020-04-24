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СПЧ предлагает смягчить карантинные меры

24.04.2020 12:39
Комментарии: 2
СПЧ предлагает смягчить карантинные меры

Члены СПЧ предлагают дать людям разрешение гулять и сажать картошку на майских праздниках.

Как стало известно Коммерсанту, члены президентского Совета по правам человека предлагают смягчить карантинные меры во время майских праздников. Позицию Совета озвучил его глава Валерий Фадеев. Так, Совет предлагает дать людям возможность гулять в парках, особенно это касается детей и людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, для которых противопоказано нахождение в домашних условиях длительное время. Также, по мнению представителей Совета, необходимо организовать людям свободный выезд на дачи, ведь многие отправляются на майские праздники сажать картошку и заниматься огородом, что для многих людей является необходимой возможностью прокормиться.

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13:22 0 0
Александр Н:

вопрос.. а нахрена тогда такие строгости мутили.. чтоб все пережитое коту под хвост сунуть.. нда.. хорошие советчики у Президента.. как говорят еще пару таких друзей советчиков и врагов не надо

13:22 0 0
Александр Н:

вопрос.. а нахрена тогда такие строгости мутили.. чтоб все пережитое коту под хвост сунуть.. нда.. хорошие советчики у Президента.. как говорят еще пару таких друзей советчиков и врагов не надо

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