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Инфекционисты объяснили "скачки" в инфицировании COVID-19

25.04.2020 09:53
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Инфекционисты объяснили "скачки" в инфицировании COVID-19

Мнения инфекционистов о выходе России на плато сильно расходятся.

По мнению некоторых специалистов Россия скоро выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, когда количество инфицированных достигает максимального количества и начинает постепенное снижение. Именно об этом говорят "скачки" в выявлении ежедневного количества инфицированных коронавирусом россиян.

  • Так считает глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. По его словам, в настоящее время Россия очень близко к плато, на которое выйдет к концу мая или немного раньше. Он уверил россиян, что скоро коронавирус пойдет на спад.

Противоположного мнения придерживается инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, который считает, что "скачки" в количестве инфицированных говорят о том, что ситуация с коронавирусом в России остается довольно сложной и напряженной. По его словам, необходимо смотреть не на общее количество зараженных в день, а на количество "тяжелых" пациентов, ежедневно поступающих в больницы, а их число растет. Россия выйдет на плато когда число госпитализированных за день будет равно числу выписанных или когда общее число инфицированных будет равно числу выздоровевших, а это, по его прогнозу, произойдет не раньше начала июня, пишет РБК.

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