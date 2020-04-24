За минувшие сутки в России выявлено 5849 случаев инфицирования COVID-19
24.04.2020 11:50
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Общее количество инфицированных коронавирусом в России составляет 68622 человека.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России обнаружено 5849 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, причем 2957 из них выявлено в столице. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 68622 человек, общее количество зараженных в Москве составляет 36897 человек. 5568 пациентов вылечились от коронавируса, 615 человек скончались.
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