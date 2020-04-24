Россиянам дадут рекомендации, как себя вести на майских праздниках

Правительство поручило разработать специальные правила поведения для россиян во время майских праздников.

Роспотребнадзор подготовит специальные правила поведения для россиян во время майских праздников. Такое поручение ведомству дал премьер страны Михаил Мишустин. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой правила будут учитывать все принятые для соблюдения карантина меры. Она подчеркнула, что в настоящее время совершенно недопустимо сорвать соблюдение режима самоизоляции и предстоящие майские праздники надо провести соблюдая все введенные в стране ограничения, пишет РБК.