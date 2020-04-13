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Увлекательное открытие предполагает, что неандертальцы изобрели веревку

13.04.2020 13:41
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Увлекательное открытие предполагает, что неандертальцы изобрели веревку

Ученые, работающие на юге Франции, обнаружили небольшой фрагмент неандертальца, датируемый более 41 000 лет назад. Это самое старое свидетельство технологии волокон и свидетельство замечательных когнитивных способностей этих вымерших людей.

Неандертальцы изготавливали клей, носили орлиные когти в качестве украшений, украшали себя перьями, разводили костры, делали наскальные рисунки и изготавливали инструменты из ракушек. Теперь мы можем добавить оптоволоконные технологии в этот впечатляющий список благодаря новым исследованиям, опубликованным на прошлой неделе в Scientific Reports.

Археолог Брюс Харди, исследователь из колледжа Кеньон в американском штате Огайо и первый автор нового исследования, сказал, что это еще одно доказательство того, что сила мозга неандертальца была сопоставима с анатомически современными людьми.

«Шнур и волоконная технология в целом являются примером бесконечного использования ограниченных средств», - сказал Харди. «Вы начинаете с того, что скручиваете множество волокон в прядь пряжи. Множество нитей скручивают, образуя корт, несколько кортов, образуя веревку, и так далее. Мы не можем сделать веревку без предыдущих шагов. Таким образом, технология волокон очень похожа на язык. У нас не может быть предложения без слов, у нас не может быть слов без звуков, которые передают смысл. Таким образом, когнитивные способности для создания веревки и веревки очень похожи на те, которые используются для создания языка. Это говорит о когнитивных способностях неандертальцев».

До этого открытия самое древнее прямое доказательство текстильной и кордной технологии было получено в Израиле. Эти шнуры, датированные 19 000 лет и связанные с современными людьми, были сделаны из нескольких волокон, которые были повернуты по часовой стрелке.

На территории Абри-дю-Марас на юге Франции археологи ранее обнаружили доказательства использования текстиля неандертальцами в виде одиночных витых волокон, но ученым этого было недостаточно. Недавно обнаруженный фрагмент шнура, также в Абри-дю-Марасе, отличается тем, что он состоит из множества волокон, скрученных в пряжу, которые затем скручивались назад, образуя шнур.

«Таким образом, это подтверждает наши подозрения, что неандертальцы использовали волоконную технологию», - сказал Харди.

Фрагмент корда имеет длину приблизительно 6,2 миллиметра и ширину 0,5 мм, и он был найден прикрепленным к старому каменному инструменту длиной 60 мм. Авторы предполагают, что нить использовалась либо в виде обвязки, которая прикрепляла пластинку к рукоятке, либо шнур был из сумки или другого устройства, используемого для переноски режущего инструмента.

Веревка была датирована между 41 000 и 52 000 лет назад, что предшествовало прибытию современных людей в регион. Эти даты были получены из стратиграфического слоя, в котором были найдены предметы. Участок Абри-дю-Марас является хорошо известным и хорошо задокументированным. Харди сказал, что его команда «полностью уверена в датах». Ученые из Национального центра научных исследований Франции, Университета Ровира и Вирджили в Испании и других учреждений внесли свой вклад в исследования.

Спектроскопический и микроскопический анализ показал, что волокно было сделано из целлюлозы, которая, вероятно, была получена из внутренней коры цветущего дерева, вероятно, хвойного или вечнозеленого дерева.

«Чтобы получить это волокно, вам нужно снять с дерева внешнюю кору, чтобы соскрести внутреннюю кору», - объяснил Харди. «Это лучше всего делать весной или в начале лета. Часто эти волокна замачивают в воде в течение некоторого времени, а затем разбивают на отдельные волокна. В этот момент их можно скрутить в веревку».

Это означает, что, согласно новому исследованию, неандертальцы должны были иметь глубокое понимание этих деревьев и моделей их роста, а также чувство сезонности. Удивительно, но неандертальцам также потребовались бы некоторые математические навыки для создания этих шнуров, включая понимание пар, наборов и чисел.Gizmodo

«Чтобы сделать веревку, вы должны понимать некоторые основные математические понятия», - сказал Харди. «Пары и наборы чисел по-разному объединяются в структуру шнура. В этом случае три пучка волокон были скручены для получения пряжи или прядей, а затем скручены в противоположном направлении для получения шнура. Набор из трех нитей дает более прочный шнур, чем два. Оттуда пары или наборы шнуров можно скрутить, чтобы сделать более крупные и прочные веревки».

Поистине это еще одно доказательство того, что неандертальцы были технологически подкованными, а их исчезновение, процесс, который начался около 40 000 лет назад, тем более загадочно, учитывая эти глубокие когнитивные способности.

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