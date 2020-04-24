Банк России снизил ключевую ставку

Ключевая ставка снижена на 50 базисных пунктов до 5,5%.

Во время заседания Совета директоров Банка России, было принято решение о снижении ключевой ставки. Так, Банк России снизил ставку на 50 базисных пунктов и теперь она составляет не 6%, а 5,5%, пишет Интерфакс.

Ранее, глава Банка России Эльвира Набиуллина прогнозировала снижение ключевой ставки на 25-50 базисных пунктов в зависимости от того, какая ситуация будет складываться на финансовом рынке страны.