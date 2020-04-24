Президент запретил "наливайки"

Глава России подписал закон запрещающий продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается продавать алкоголь в кафе и барах, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, где помещение не превышает 20 кв. м. По словам автора законопроекта депутата Госдумы Александра Хинштейна, речь идет о так называемых "наливайках", располагающихся на первых этажах жилых домов, в которых наливают алкоголь даже по ночам и на которые поступает большое количество жалоб от россиян, пишет РБК.