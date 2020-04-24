Президент утвердил перенос даны окончания Второй мировой войны

Официальная дата окончания Второй мировой войны перенесена на 3 сентября 1945 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны. Теперь, официальной датой окончания войны считается 3 сентября 1945 года, в то время как ранее, официальной датой окончания военных действий значилось 2 сентября 1945 года, пишет ТАСС.